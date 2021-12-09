США будут участниками мирного процесса в Украине - Ермак

Соединенные Штаты Америки приняли решение активно приобщиться к процессу мирного урегулирования ситуации в Украине, однако формат пока не определен, сообщает Укринформ.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в эфире программы "Право на владу".

"Мы сегодня можем четко говорить о том, что Соединенные Штаты приняли для себя решение быть активным участником мирного процесса. Как это будет происходить, будет зависеть от многих обстоятельств" , - отметил глава ОП.

В частности, по его словам, это может быть "параллельный трек" вместе с Нормандским форматом. В то же время Ермак заверил, что американские партнеры очень заинтересованы в том, чтобы в Украину пришел мир.