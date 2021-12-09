Членство Украины в НАТО возможно после проведения реформ - Белый дом

Администрация Джо Байдена поддерживает стремление Украины к членству в Североатлантическом альянсе, однако для этого страна должна выполнить необходимые требования, сообщает Укринформ.

Такую позицию Белого дома озвучила на брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

«Месседж президента (США – ред.) четкий: он, конечно, поддерживает стремление Украины (в НАТО – ред.), так же как поддерживает стремление многих стран присоединиться к альянсам безопасности по всему миру» , - сказала официальный представитель Белого дома.

Она напомнила, что для членства в НАТО существует целый список требований, которые необходимо выполнить, и они всем известны. Это предусматривает, в частности, проведение реформ, в том числе с целью преодоления коррупции.