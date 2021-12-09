США предоставят Украине любую помощь для отражения агрессии - ОП

В случае необходимости Соединенные Штаты Америки предоставят Украине всю необходимую помощь для отражения российской агрессии.﻿ Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в эфире программы "Право на владу", сообщает Укринформ.

"Президент Байден подтвердил, что Соединенные Штаты предоставят - и уже это начало происходить - всю необходимую помощь для того, чтобы Украина могла дать любой отпор в любое время" , - сказал глава ОП.

Он добавил, что во время переговоров с президентом РФ американский лидер предупредил о последствиях, если в Кремле будет принято решение относительно эскалации вдоль украинских границ и вторжения на территорию Украины.

"США - президент Байден об этом сказал очень четко - вместе с партнерами готовы к беспрецедентным санкциям в случае, если это произойдет" , - заявил Ермак.

Кроме того, он отметил, что Байден указал Путину на невозможность каких-либо переговоров и принятия решений по Украине без участия нашего государства.

В то же время, по словам руководителя ОП, Владимир Зеленский во время разговора с Джо Байденом поднимал вопрос о "Северном потоке-2", а также о предупреждениях от американских, британских и других партнеров, которые "касались не только угроз вторжения и эскалации на наших границах, а также вопросов внутренней дестабилизации".