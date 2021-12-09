В СНБО отреагировали на возможность "давления" Вашингтона

Украину невозможно принудить к тем решениям, которые не в ее интересах. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире ток-шоу "Право на владу", сообщает Корреспондент.

Таким образом секретарь СНБО прокомментировал информацию о том, что Вашингтон якобы будет оказывать давление на Киев, чтобы он "официально уступил часть автономии землям на востоке Украины".