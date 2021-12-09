Зеленский подтвердил Байдену готовность к прямым переговорам с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом подтвердил, что готов к прямым переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В ходе телефонного разговора Зеленский подтвердил президенту США, что готов к прямым переговорам с Путиным. Украина выступает за дипломатические методы урегулирования на Донбассе" , - сказал заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига в эфире телеканала "1+1".

По его словам, на переговорах Зеленского и Байдена обсуждался вопрос перезапуска "Минска".