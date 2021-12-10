Байден подтвердил принцип "никаких решений по Украине без Украины"

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден поддержал принцип не согласовывать никаких решений и не проводить обсуждений об Украине без участия самой Украины. ﻿Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам телефонного разговора Байдена и Зеленского, сообщает УНИАН.

"Президент Байден четко заявил, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры преданы принципу "никаких решений или обсуждений об Украине без Украины" , - отмечается в заявлении.

В то же время, президенты США и Украины призвали Россию снизить накал и согласились, что дипломатия является лучшим способом для достижения ощутимого прогресса с целью урегулирования конфликта.

"Президент Байден подчеркнул готовность Соединенных Штатов взаимодействовать для поддержки мер по укреплению доверия с целью содействия выполнению Минских договоренностей, для поддержки нормандского формата" , - говорится в заявлении.

Также сообщается, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден вновь пригрозил России решительными ограничительными мерами в случае дальнейшего военного вторжения в Украину.

"Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и наших европейских союзников из-за агрессивных действий России в отношении Украины и четко заявил, что США и союзники отреагируют решительными экономическими и другими мерами в случае дальнейшего военного вторжения" , - отмечается в заявлении.

Также президент США вновь подтвердил непоколебимую преданность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины.