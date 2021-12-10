Коломойский добывает криптовалюту дешевой электроэнергией - Схемы

Запорожский завод ферросплавов, относящийся к сфере влияния олигарха Игоря Коломойского, в этом году завез из Грузии и Китая оборудование для майнинга криптовалюты. В этот же период, согласно информации "Схем", завод получал дешевую электроэнергию от фирмы "Юнайтед Энерджи", сообщает Радио Свобода.

Этот трейдер по орбите бизнес-империи олигарха купил ее у государственной компании «Энергоатом» со скидкой. Законность этой закупки является предметом официального расследования правоохранителей. Добыча криптовалюты предполагает потребление электроэнергии в больших объемах, говорится в расследовании программы «Схемы». Коломойский разговаривать с журналистами на эту тему отказался.

По данным источников Схем на таможне, с февраля этого года на Запорожский завод ферросплавов (ЗЗФ) начали прибывать крупные партии оборудования для майнинга криптовалют. Грузинская компания Georgian Manganese, входящая в орбиту олигарха Игоря Коломойского, отгрузила более 1200 блоков фирмы Bitfury – на сумму почти три миллиона долларов (в то время это – 75 миллионов гривен). В марте – еще около 1400 блоков.

В этот же период почти 12,5 тысячи блоков обработки информации и столько же блоков питания фирмы Bitmain за более 6 миллионов долларов Запорожский завод приобрел у двух гонконгских фирм (на то время это более 170 миллионов гривен). Такие устройства, в частности, используют для производства самой популярной криптовалюты – биткоинов. В 2021 году ЗЗФ импортировал из Грузии и Китая оборудование для майнинга и вспомогательные конструкции на сумму почти 750 миллионов гривен.

Часть устройств импортировали в Украину через Черноморский рыбный порт, также контролируемый так называемой группой «Приват», лидером которой считается Игорь Коломойский.

Перед тем, как на завод начали завозить оборудование, в декабре 2020 года состоялся аукцион, на который обособленное подразделение НАЭК «Энергоатом» – «Энергоатом-трейдинг» – выставило большой объем электроэнергии. Большую часть со скидкой приобрел трейдер с орбиты олигарха – «Юнайтед Энерджи». Вместо первоначальной стоимости в 1,4 гривны, один кВт-час обошелся частной компании в 1,15 гривны. Таким образом, государственный «Энергоатом» мог недополучить почти 3 миллиарда гривен из запланированных, говорится в расследовании.

По данным аналитиков энергорынка, следящих за подобными аукционами, правила аукциона были прописаны таким образом, что делали невозможным конкуренцию. Согласно информации, предоставленной «Схемам» участниками энергорынка, приобретенной на декабрьском аукционе электроэнергией компания «Юнайтед Энерджи» в течение полугода (с января по июнь 2021) поставляла на ряд предприятий с орбиты Игоря Коломойского. Среди них – упомянутый Запорожский завод ферросплавов.

Этот аукцион и бывшие ранее сейчас изучают детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). В целом, по версии следствия, при продаже электроэнергии государственный «Энергоатом» мог недополучить доходы на общую сумму более 4,35 миллиарда гривен – из-за уступок в цене фирме-трейдеру Коломойскому.

То, что «Юнайтед-Энерджи» покупала электроэнергию по дешевке (в частности, в сентябре 2020-го), из-за чего «Энергоатом» мог недополучить прибыль – подтверждает также промежуточный акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности предприятия, проведенный Государственной аудиторской службой в этом году и оказавшийся в распоряжении журналистов. В комментарии «Схемам» и.о. президента НАЭК «Энергоатом» Петр Котин отметил:

«Там ничего такого, о чем вы сейчас намекаете, не было. Там все было сделано так, как нужно было сделать. Мы – самый крупный поставщик в Украине. Конечно, мы продаем большими лотами. Там очень много факторов было. Я не хочу ни защищать, ни… Будут выводы соответствующих органов».

По данным собеседников Схем, представителей неформальной бизнес-группы Приват также неоднократно видели в Энергоатоме накануне аукционов по продаже электроэнергии структурам с орбиты Игоря Коломойского.

Журналисты подсчитали: если взять все завезенное из Грузии и Китая оборудование, включить его круглосуточно на всю мощность, это может принести запорожскому заводу около 80 биткоинов в месяц. Сейчас это (на 8 декабря 2021 года) – более 4 миллионов долларов.

На вопрос Схем, почему на заводе решили обустроить криптоферму, руководитель ЗЗФ Павел Кравченко пояснил:

"Чтобы иметь возможность зарабатывать деньги. Иметь прибыль тогда, когда у меня нет реализации основной нашей продукции (Этот завод – один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов (сплавов железа с разными химическими элементами), которые используются в разных сферах металлургии – прим.ред.). Это как запасной вариант, потому что тот период, который мы пережили, когда один цех не работает, то другой, то мы можем продать, то мы не можем продать...»

И добавил:

«Мы как-то ее (криптоферму – прим. ред.) установили, но мы еще не имеем возможности ее запустить, потому что оборудование нужно подготовить, чтобы оно работало».

На уточнение по поводу дешевой электроэнергии, Кравченко ответил:

"У нас ее нет".

В то же время журналисты приводят данные от источников в налоговой службе – по какой цене завод покупал электроэнергию в этом году, главным образом из-за трейдера с орбиты Коломойского. Например, с января по июнь – чуть больше чем за 1 гривну за один кВт-час. В октябре – около 2 гривен за 1 кВт-час. С просьбой о комментарии журналисты обратились к Игорю Коломойскому. Говорить по этой теме он отказался.

«То есть, государственная компания продает дешевую электроэнергию частному трейдеру с орбиты олигарха. Трейдер поставляет эту энергию на завод олигарха. И завод, значит, за счет майнинга криптовалюты имеет возможность получить прибыль. Но завод, относящийся к сфере влияния Коломойского, не будет платить с этого налогов в казну – из-за неурегулированных законодательных правил. По крайней мере, пока» , – говорится в расследовании.

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