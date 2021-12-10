"Нафтогаз" перевел клиентов "ПОН" на новый тариф

Нацкомиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг приняла решение установить тариф для поставщика последней надежды (его функцию выполняет "Нафтогаз" тариф в размере 7,96 грн за куб. Без такого решение около 500 тыс. семей пришлось бы платить за газ около 46 грн за каждый куб, сообщает Обозреватель.

О таком решении сообщила пресс-служба "Нафтогаза". Отметим, по закону с 1 декабря те, кто пользуется услугами ПОН, должны были платить за газ по рыночной цене. Речь идет о 445 тыс. семей.

"Регулятор рынка позволил сегодня автоматически перевести клиентов поставщика "последней надежды" в Газоснабжающую компанию "Нафтогаз Украины" , – говорится в сообщении НАКа.

Без этого решения стоимость газа для 445 тысяч клиентов ПОН составляла более 46 гривен за кубометр.

Фактически все украинцы, которые автоматически стали клиентами ПОН, стали клиентами "Нафтогаза". А это с точки зрения конкуренции на рынке можно считать особыми условиями. Всего в стране работает несколько десятков поставщиков газа.

ПОН (поставщик последней надежды) получал тех клиентов, которые остались без поставщика. Это могло произойти в случае, если компания, которая ранее продавала газ, больше не могла выполнять свои обязательства.