Зеленский планирует обсудить с Шольцом и Макроном Нормандский саммит

Владимир Зеленский на следующей неделе намерен обсудить с Президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом проведение саммита в Нормандском формате, сообщает Укринформ.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в эфире программы "Право на власть".