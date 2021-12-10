Зеленский планирует обсудить с Шольцом и Макроном Нормандский саммит
Владимир Зеленский на следующей неделе намерен обсудить с Президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом проведение саммита в Нормандском формате, сообщает Укринформ.
Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в эфире программы "Право на власть".
"Думаю, что на следующей неделе в Брюсселе состоится встреча Президента Зеленского с президентом Франции Макроном и с новым канцлером Германии. И думаю, что мы будем продолжать работу, чтобы был проведен саммит Нормандского формата", - сказал Ермак.