Байден обсудил с лидерами "Бухарестской девятки" Украину

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и лидеры стран "Бухарестской девятки" отметили важность коллективного единства на фоне стягивания войск Российской Федерации возле Украины, сообщает УНИАН.

Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам телефонного разговора Байдена с президентом Болгарии Руменом Радевым, премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, президентом Эстонии Аларом Карисом, президентом Венгрии Яношем Адером, президентом Латвии Эгилсом Левитсом, президентом Литвы Гитанасом Науседой, президентом Польши Анджеем Дудой, президентом Румынии Клаусом Иоганнисом и премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером.

В частности, президент США провел беседу с лидерами группы "Бухарестской девятки" восточного рубежа НАТО, чтобы подчеркнуть приверженность Соединенных Штатов трансатлантической безопасности и совместному обязательству 5-й статьи Вашингтонского договора НАТО (она предполагает, что атака на одного члена НАТО будет рассматриваться как атака против всех членов - ред.).

Также лидеры обсудили дестабилизационное военное наращивание России вдоль границы Украины и необходимость объединенной, подготовленной и решительной позиции НАТО в отношении коллективной защиты союзников.

Кроме того, Байден подчеркнул настроенность продолжать тесные консультации и координацию со всеми трансатлантическими союзниками и партнерами в процессе работы над деэскалацией текущего кризиса через сдерживание, оборону и диалог.