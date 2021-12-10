ЕС заявил, что РФ завела "Минск" и "Нормандию" в тупик

Переговорный процесс в Трехсторонней контактной группе и в Нормандском формате оказался в тупике из-за отказа России признавать себя стороной конфликта на востоке Украины. Об этом говорится в заявлении Европейского Союза об агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, произнесенном на заседании Вены, сообщает Укринформ.

"Отказ России как стороны конфликта действовать ответственно, путем конструктивного участия в переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы, а также препятствования проведению очередной встречи в Нормандском формате влечет за собой безысходность в этих переговорных форматах" , - отмечается в заявлении.

В ЕС напомнили, что прошло уже два года со времени проведения последнего "нормандского" саммита, на котором был подписан документ под названием "Общие согласованные выводы".

"Мы сожалеем, что большинство согласованных тогда мер до сих пор не реализовано, хотя договоренности на техническом уровне были достигнуты в рабочих группах Трехсторонней контактной группы. Впрочем, они остаются заблокированными на политическом уровне" , - указывают в Евросоюзе .

Кроме того, выражается сожаление по поводу того, что на Минсовете ОБСЕ 2-3 декабря в Стокгольме Россия в очередной раз "не приняла участие в переговорах по декларации об усилиях ОБСЕ в направлении мира в Украине".

Также в ЕС напомнили об обеспокоенности по поводу ухудшения ситуации безопасности на востоке Украины в результате резкого роста нарушений режима прекращения огня и наращивания Россией военных сил вблизи границы.