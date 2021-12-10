Зеленский принял верительные грамоты у послов ряда стран

Президент Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов Боснии и Герцеговины, Республики Шри-Ланка, Доминиканской Республики, Сенегала, Новой Зеландии, Грузии, Японии и Алжира, сообщает Корреспондент.

"Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов Боснии и Герцеговины Биляны Гутич-Белицы, Республики Шри-Ланка Мохамеда Ризви Хассена, Доминиканской Республики Франсиско Альберто Карабальо Нуньеса, Республики Сенегал Папа Диопа, Новой Зеландии Аланы роуз Хадсон, Грузии Георгия Закарашвили, Японии Кунинори Мацуду и Алжирской Народной Демократической Республики Джигада Эдин Белькаса" , - информирует пресс-центр главы Украинского государства.

Во время церемонии украинский лидер заявил, что Украина искренне заинтересована в расширении круга партнеров, наполнении двусторонних отношений новыми проектами, развитии партнерства и активизации сотрудничества на всех уровнях. Также Зеленский отметил важность поддержки Украины со стороны упомянутых государств на международной арене в вопросах Крыма и сферы безопасности.