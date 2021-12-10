Украинский сервис Rocket расширяется на рынке Европы

Украинский сервис доставки еды Rocket (ранее - Raketa) начал работать в Испании (Гранада, Памплона, Ла-Корунья) и Венгрии (Будапешт), а также расширил свое присутствие во Франции и теперь представлен в Марселе, сообщает Интерфакс-Украина.

В Rocket отмечают, что Марсель - это уже четвертый город Франции, где работает компания. Указывается также, что на этапе запуска в новых странах доставка будет бесплатной независимо от суммы заказа.

В настоящее время Rocket работает уже в восьми европейских странах и 44 городах. Первой страной за пределами Украины, где Rocket запустил доставку, стал Кипр. В апреле 2021 года Rocket вышел на рынок Нидерландов и далее в течение года запустил доставку в Грецию, Францию, Португалию, Испанию и Венгрию.