Суд избрал меру пресечения харьковчанке, подозреваемой в убийстве двухлетнего сына

Московский райсуд Харькова избрал мерой пресечения для женщины, которая подозревается в убийстве своего малолетнего ребенка, арест на два месяца без права внесения залога, сообщает Укринформ.

"Московский райсуд Харькова избрал женщине, убившей своего ребенка, арест на 60 суток без права на залог" , - сказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

По его словам, суд состоялся в режиме видеоконференции:

"Женщина, которая сейчас находится в реанимации городской больницы скорой помощи, приняла участие в суде из палаты".

Чубенко добавил, что женщина признала вину и остается в больнице под стражей.

Ночью 8 декабря 36-летняя женщина выбросилась из 4 этажа дома на улице Академика Павлова. В квартире было обнаружено тело 2-летнего мальчика. По предварительным данным, ребенка задушили.

В тот же день женщине вручили подозрение в умышленном убийстве малолетнего ребенка. Максимальная санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы.