Данилов отметил влияние на Украину антикоррупционной стратегии США

Стратегия США по проявлениям коррупции в глобальных масштабах коснется коррупционеров многих стран.﻿ Об этом в эфире программы "Право на владу" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Зеркало недели.

"США … приняли стратегический документ, который имеет целью бороться с коррупцией не только в США, а взять на себя лидерство в борьбе с коррупцией во всем мире. Это фундаментальный документ, который многих охладит - тех, кто считает, что они будут дальше заниматься клептократией ... в своих странах. Он направлен на страны, где авторитарные режимы воруют из бюджета деньги" , — заявил Данилов.

Когда люди ознакомятся с этим документом, то увидит "много интересного", считает Данилов.

"То, что касается нашей страны - он так же будет иметь к нам отношение, и люди, которые в предыдущие годы занимались теми или иными вещами, они поймут, что на сегодняшний день уже находятся под контролем соответствующих служб, которым в Соединенных Штатах поручено согласно этому документу заниматься этими вещами" , — заявил секретарь СНБО.

Также он отметил, что впервые в истории США этим вопросом непосредственно будет заниматься Центральное разведывательное управление.