Переговоры Байдена с Зеленским: главные заявления

Состоялись переговоры президента США Джо Байдена и президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Белого дома отверг предложение Кремля о нерасширении НАТО и заверил Киев в поддержке на фоне эскалации на границах, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Байден заявил в телефонном разговоре с Зеленским, что возможное членство Украины в НАТО - это тема исключительно Киева и альянса. Тем самым президент США подчеркнул неприемлемость "красных линий" Путина.

"Президент Байден очень четко сказал, что любые решения относительно членства в альянсе зависят исключительно от Украины. Только Украина должна решать этот вопрос, и члены альянса, безусловно" , - сказал глава офиса украинского лидера.

Президент Украины обсудил с Байденом форматы участия США в урегулировании в Донбассе. По словам Ермака, из разговора следует вывод, что

"США приняли решение быть активным участником мирного процесса". "Как это будет, зависит от многих обстоятельств. Это может быть параллельный нормандскому формату трек" , - сказал он в эфире программы "Право на власть".

В ходе разговора Владимир Зеленский сообщил Джо Байдену, что у Киева есть четкие предложения по разблокированию мирного процесса и готов обсуждать их в разных форматах, отметили в ОП. Президент Байден заверил Зеленского в жестких санкциях в отношении РФ в случае агрессии против Украины.

Байден очень откровенно сказал президенту РФ Владимиру Путину и предупредил обо всех последствиях, если в Кремле примут решение об эскалации у украинских границ и вторжении на территорию Украины.Президент США пообещал помочь Украине в сдерживании российской агрессии и уже начали оказывать помощь.

Байден сказал, что любые переговоры, любые решения, касающиеся Украины, не могут быть без Украины. Байден подтвердил, что США окажут всю необходимую помощь, чтобы Украина могла дать отпор в любое время. Вместе с тем сам Зеленский заверил Байдена, что Киев не собирается ни на кого нападать.

"Мы только хотим принести на нашу землю мир, мы хотим вернуть наши территории, хотим вернуть наших людей" , - добавил Ермак.

Особое внимание президент Украины уделил проблематике энергетической безопасности. Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская сторона рассматривает проект "Северный поток-2" исключительно через призму энергетических гарантий и гарантий безопасности, а его продвижение лишает Украину важного фактора сдерживания российской агрессии.