В Бундестаге прошли слушания касательно ситуации вокруг Украины

В Бундестаге состоялись экстренные слушания связанные с риском военной агрессии России против Украины, сообщает Новое время.

Инициатором проведения дебатов выступил блок ХДС-ХСС, ранее возглавляемый Ангелой Меркель. Оказавшись в оппозиции, ХДС-ХСС данными парламентскими слушаниями планирует призвать новое немецкое правительство к сохранению курса Меркель в поддержку Украины.

«Украина должна оставаться суверенной, и мы должны предотвращать любую попытку военной интервенции. В этом вопросе мы должны стоять на стороне Украины, и призывать Россию не предпринимать шагов, угрожающих суверенитету Украины. Российское правительство не должно представлять конфликт на востоке Украины как внутренний. И притворяться сторонним наблюдателем. Нет! Россия является стороной конфликта! Россия — агрессор, нарушивший международное право, тем самым нарушив мирный порядок всей Европы» , — заявил Нил Шмидт, депутат Бундестага.

По итогам слушаний все немецкие фракции кроме AfD и «левых», которых в Германии традиционно обвиняют в близких отношениях с Кремлем, выступили с единой позицией, о противодействии России в любых ее действиях направленных против суверенитета Украины.