Тупицкого "шокировали" введенные против него санкции США

Отстраненный глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что его шокировала новость о введении против него и супруги санкций США. Он отрицает свою причастность к получению взятки, сообщает Лига.net.

"Надо до утра разобраться. Для меня это шокирующая новость, которую я считаю полной чепухой" , – сказал Тупицкий.

Он считает, что информация о запрете въезда в США, опубликованная на сайте Госдепартамента, – это фейк, который "подают" из Офиса президента.

Тупицкий убежден, что "это направлено на Верховный Суд, чтобы задавить его, и чтобы он не принимал конечного решения" по иску о признании незаконным указа президента Владимира Зеленского об отмене указа Виктора Януковича, которым Тупицкий был назначен судьей КСУ.