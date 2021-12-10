Мобильный интернет: операторы режут тарифы и скорость

Стремительно растущее потребление мобильного интернета в Украине может вынудить операторов отказаться от безлимитных тарифов. К примеру, крупнейший сотовый оператор страны "Киевстар" уже не первый год заявляет о своем намерении поступить именно таким образом, тогда как два остальных конкурента пока "держат марку", сообщает UBR.

В то же время опрошенные эксперты подчеркнули, что на отечественном рынке сотовой связи давно нет пакетов с по-настоящему неограниченным доступом во Всемирную сеть.

"Киевстар"

Лидер рынка сослался на опыт большинства мобильных операторов, свидетельствующий, что "только небольшая часть абонентов" имеет потребность в безлимитном мобильном интернете.

В ответ на запрос "Киевстар" сообщил, что абоненты с неограниченным интернетом используют в среднем 21 гигабайт в месяц. Поэтому в самых популярных тарифах компания предложила фиксированное количество трафика, от 5 ГБ до 25 ГБ.

"Мы прогнозируем, что постепенно и на украинском рынке тарифами с безлимитным интернетом будет пользоваться все меньше людей, безлимиты станут решением только для небольшого процента клиентов" , – заявили в пресс-службе.

В действующей тарифной линейке компания включила неограниченный интернет только в пакетах для контрактных клиентов верхнего ценового сегмента. Эти пользователи на максимальной скорости смогут "выкачать" 40 тыс. МБ в месяц, затем оператор принудительно снизит скорость (название этого приема – "шейпинг") до 0,8 Мбит/с.

Такие условия содержит "Политика справедливого пользования сетевыми ресурсами".

Vodafone

У второго по величине сотового оператора Украины аналогичный документ называется "Политика честного пользования Безлимитным Интернетом" и содержит похожие условия. После расходования 40 ГБ (это немного больше, чем 40 тыс. МБ) в месяц пропускная способность снижается до 0,8 Мбит/с – "до обновления пакета услуг на месяц".

В компании заверили, что в ее сети достаточно емкости, чтобы предоставлять "действительно большие объемы данных для частных абонентов, которые пользуются интернетом в смартфонах или планшетах". Таким образом, этот оператор пока не объявил о планах по отказу от безлимитных пакетов.

"Чтобы обеспечить комфортное пользование для всех клиентов в сети, компания внедрила политику честного использования. Она предотвращает коммерческое использование в безлимитных тарифах, ограничивая "раздачу" интернета и пользование так называемыми торрентами" , – отметили в пресс-службе.

Но если кому-то нужно "раздавать" интернет, то Vodafone ввел соответствующую услугу: с помесячной тарификацией – 50 грн/мес. или "Раздача интернета на день" – 10 грн/сутки.

"Услуги раздачи интернета – это общепринятая мировая практика, которая позволяет обеспечить такую возможность для клиентов и предотвратить злоупотребления, которые, в том числе, могли бы повлечь такие угрозы, как перегрузка сети и убыточность услуг" , – сообщил "красный" оператор.

lifecell

В lifecell рассказали, что в его сети среднее использование мобильного интернета на одного дата-абонента превышает 13 ГБ (за отчетный период: месяц или четыре недели) и компания не собирается ликвидировать безлимитные тарифы.

Актуальная тарифная линейка оператора содержит пакеты с разным объемом мобильного интернета – до 20 ГБ, как в "Смарт Лайф", а также безлимитные предложения – "Свободный Лайф" и "Platinum Лайф".

В последних двух оператор ограничивает скорость до 1 Мбит/с после исчерпания, соответственно, 50 и 150 ГБ. То есть как таковой "справедливой/честной политики" по использованию мобильного интернета у компании нет.

Безлимитные тарифы – иллюзия

"Золотые времена" рынка мобильного связи – когда операторы зарабатывали на SMS и других дополнительных услугах – прошли, и сейчас передача данных в доходах активно "подъедает голос", отметил Анатолий Фроленков, управляющий партнер консалтинговой компании E&C Group.

По его словам, на сотовом рынке "безлимитов" как таковых нет, операторы применяют свои "политики справедливого использования" и "шейпят" (снижают) скорость подключения после исчерпания определенного объема. Причины понятны – определенный процент абонентов "могут положить всю сеть", констатировал он.

"Операторы любым способом пытаются хоть немножечко повысить свое ARPU (среднемесячный доход от абонента), свои тарифы, потому что они уперлись в некий потолок" , – отметил Фроленков и подчеркнул, что как операторы ни пытаются зарабатывать на дополнительных услугах, основным драйвером дохода является "дата" (передача данных).

Поэтому сложившееся положение дел предусматривает наличие в тарифных линейках безлимитных пакетов, пускай даже с "шейпингом".

Телеком-эксперт Роман Химич заявил, что по меньшей мере последние лет десять безлимитный интернет окончательно превратился в маркетинговую уловку.

"Абсолютное большинство известных мне тарифных предложений операторов мобильной связи Украины не предполагает по-настоящему неограниченного потребления услуг передачи данных" , – констатировал он.

По его словам, фактически сотовые компании оперируют пакетными предложениями, в которых по достижении наперед установленного лимита потребления скорость передачи данных искусственно уменьшается до ничтожных по нынешним меркам значений.

"Я не ожидаю завершения в Украине эпохи декларативных "безлимитов". Щедрые, хотя и заведомо нереалистичные обещания хорошо продаются. Да что там хорошо, отлично! Поэтому внутри операторских компаний всегда будет существовать мощное лобби подобных практик" , – спрогнозировал Роман Химич.

Эксперт убежден, что возможное изменение тарифов обсуждать нецелесообразно, ведь они "всегда и заметно" отличаются от фактических расходов, которые отражаются в показателе среднемесячного дохода от абонента.

"Уместно обсуждать именно ARPU. Средний чек абонента украинских операторов будет расти безотносительно к любым обстоятельствам, кроме, может быть, каких-то уж очень серьезных экономических пертурбаций" ,– добавил он.

Имея в разы меньшую выручку с квадратного километра территории страны (по сравнению с зарубежными) и серьезные планы в части расширения покрытия, операторы будут планомерно работать над повышением своих доходов, спрогнозировал телеком-эксперт.