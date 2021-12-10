Грузия упростила предоставление туристам "зеленого" COVID-статуса

Для подтверждения безопасного COVID-статуса иностранным гражданам, прибывающим в Грузию, достаточно будет предоставить соответствующие документы, выданные в стране проживания, сообщает Укринформ.

Соответствующее изменение, внесенное в постановление правительства Грузии, уже вступило в силу, передают грузинские СМИ.

Согласно документу, подписанному премьер-министром Ираклием Гарибашвили, «зеленый» статус иностранных граждан, не зарегистрированных на электронном портале www.covidpass.moh.gov.ge, в приложении CovidPass Georgia и EU Digital COVID Certificate, будет проверяться по QR- кодом, выданным страной проживания, или будет предоставляться на основании справки о полной вакцинации или документа об отрицательном ПЦР-тесте.

С 1 декабря в Грузии только владельцы безопасного, «зеленого», COVID-статуса могут посещать культурно-развлекательные заведения, рестораны, кафе, тренажерные залы, горнолыжные курорты. Он предоставляется лицам, прошедшим полный курс вакцинации, выздоровевшим от коронавируса или сдавшим 72-часовой ПЦР-тест, или 24-часовой тест на антигены.

Это требование касается лиц старше 18 лет.