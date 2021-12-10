Из-за непогоды обесточено более 100 населенных пунктов

Из-за сильного ветра обесточено 107 населенных пунктов в Житомирской, Черниговской и Киевской областях, сообщает Интерфакс-Украина.

Об это говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 в результате усложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП, обесточены 107 населенных пунктов в 3 областях (Житомирская – 40, Киевская – 37 и Черниговская – 30)" , – говорится в утренней сводке.

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.