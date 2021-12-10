Байден пообещал при необходимости дополнительные войска странам НАТО

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора с главами государств восточного крыла НАТО президент США Джо Байден пообещал в случае необходимости перебросить в страны альянса дополнительные войска, сообщает Интерфакс-Украина.

"Байден подчеркнул, что из его телефонного разговора (с президентом РФ Владимиром Путиным - ред.) было трудно понять, какие на самом деле планы у России. Важно было показать, что за каждым шагом следует ответный шаг. Байден также подчеркнул: есть рычаги экономические, финансовые, при необходимости - военные. В случае необходимости в страны НАТО будут переброшены дополнительные войска, а куда их дислоцировать - это решение стран НАТО" , - сказал Карис в пятницу порталу телерадиовещания ERR о состоявшемся накануне телефонном разговоре Байдена с главами восточноевропейских государств - членов НАТО.

Отвечая на вопрос, можно ли предполагать, что дополнительные войска будут переброшены на восточный фланг НАТО, Карис отметил: "Я понял из сегодняшнего разговора, что когда возникнет необходимость, это будет сделано. Но сегодня, завтра или через месяц - в телефонном разговоре об этом, разумеется, не говорилось" .

"Послание Байдена восточным странам (НАТО) было ясным: все решения, касающиеся безопасности, принимаются вместе, и нет такого, что есть восточное крыло, западное крыло, южное крыло и северное крыло - решения принимаются всем НАТО, это касается и тематики Украины" , - добавил Карис.

"Байден подчеркнул, что его священный долг - пятая статья (устава) НАТО. Он повторил это несколько раз" , - сказал президент Эстонии.

Согласно пятой статье устава НАТО, вооруженное нападение на одну или несколько стран-членов альянса будет рассматриваться как нападение на них в целом, и в этом случае странам будет оказана помощь, включая применение вооруженной силы.