На Львовщине суд разрешил преподавателям писать дипломы за деньги

Жолквовский районный суд (Львовская область) полностью оправдал доцента Львовского национального аграрного университета (ЛНАУ) Олега Соколовского, в 2016 году написавшего дипломную работу вместо своего студента и получившего за это 400 долларов, сообщает Zaxid.net.

В материалах дела говорится, что доцент кафедры машиностроения ЛНАУ Соколовский в 2016 году был научным руководителем диплома студента-заочника с другой кафедры и предложил ему написать дипломную работу вместо него за 500 долларов. После торга студент сбил цену до 400 долларов и принес их Соколовскому. В момент передачи денег преподавателя задержала полиция.

В том же году Жолквовский районный суд признал Соколовского виновным в получении взятки, оштрафовал его на 21,2 тысячи гривен и запретил быть научным руководителем и принимать экзамены у студентов.

Соколовский не согласился со своим приговором и подал апелляцию, а затем еще и кассацию. В результате спустя пять лет кассационный суд вернул дело преподавателя-взяточника на новое рассмотрение.

В понедельник, 6 декабря, дело Соколовского снова рассмотрел Жолквовский районный суд. На заседании Соколовский заявил, что имел полное право брать деньги у студента за написание дипломной работы.

"Считает, что это его право и он согласился по просьбе студента, поскольку ему были необходимы средства на лечение отца. Считает, что преподаватель имеет право писать научные роботы. Такую работу он выполнял в нерабочее время, не используя оборудование учреждения, где работал. Он хотел предоставить студенту необходимые консультации, но тот сообщил, что не умеет чертить на компьютере, поэтому не может сам написать свою дипломную работу. Считает, что деньги получил правомерно" , – говорится в судебном приговоре.

По словам Соколовского, он "не требовал неправомерной выгоды, а получил средства как оплату его научной творческой работы". Преподаватель считает, что студент должен защитить дипломную работу, а кто ее напишет – не важно.

"Если студент не желает самостоятельно писать дипломную работу, ее текст может изготовить любое другое лицо" , – полагает преподаватель.

На суд пришел бывший студент Соколовского и подтвердил, что преподаватель предложил ему написать дипломную работу и помочь в успешной защите за 500 долларов взятки.

Судья Жолквовского райсуда Владимир Микула, рассматривавший это дело, не увидел ничего незаконного в написании дипломной работы студенту за деньги. По его мнению, преступлением можно было бы считать попытку Соколовского повлиять на положительную оценку за дипломную работу. Впрочем, по мнению судьи, если Соколовский не был членом экзаменационной комиссии, он не мог принимать решения о допуске дипломного проекта к защите и влиять на его оценку. Хотя как научный руководитель он мог предоставить одобрительный отклик на работу, которую сам и написал.

Также суд принял во внимание, что Галицкий райсуд Львова еще пять лет назад осудил члена экзаменационной комиссии Николая Когута, взявшего от этого же студента 200 долларов за успешную защиту. Еще в 2016 году его оштрафовали на 17 тысяч грн и отстранили от работы на два года, так что судья Микула решил, что по этому делу уже нашли виновного.

В конце концов Микула пришел к выводу, что в действиях Соколовского не было состава уголовного правонарушения. Он полностью оправдал преподавателя по этому делу. У прокуратуры есть 30 рабочих дней, чтобы подать апелляцию на приговор.

К слову, Соколовский до сих пор работает доцентом кафедры машиностроения факультета механики и энергетики Львовского национального аграрного университета.