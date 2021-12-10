КГГА в 4 раза подняла цену аренды земли, но сразу отозвала решение

В Киевсовете разгораются подковерные игры вокруг принятой, а потом быстро отмененной правки, которая повышает ставку аренды столичной земли под застройку в четыре раза, до 12% от нормативной денежной оценки, сообщает UBR.

Сперва 66 голосов проголосовали "за" такую новацию, но потом, как говорят инициаторы этих изменений в партии "Голос", застройщики, поняв свои потенциальные потери, "пошли в контрнаступление и надавили на подконтрольных депутатов" . Большинством голосов правка была отменена, сообщил депутат Киевсовета от партии "Голос" Тарас Козак и добавил, что новация позволила бы увеличить доходы городского бюджета столицы более чем на миллиард гривен ежегодно.

Избранники аргументировали изменения тем, что теперь нынешняя ставка в 3% – очень низкая.

"Земля дорога, а платежи – малы" , – отмечает Козак.

Также, добавляет он, эта поправка будет стимулировать девелоперов выкупать землю для жилищного строительства. Продажа земли на прозрачных аукционах позволит привлечь застройщиков.

По мнению столичных депутатов, более активная скупка киевской земли поможет принести в городской бюджет еще 5 млрд грн дополнительно.

"Правка готовилась в тайне, чтобы крупные застройщики – спонсоры (владельцы) некоторых депутатов и фракций не узнали о нашем предложении и не стали заливать Киевсовет деньгами для блокирования правки" , – подметил Тарас Козак.

"Мутность" киевского строительного рынка, отмечает он, никоим образом не способствует приходу иностранных девелоперов, которые не хотят участвовать в коррупционных сделках.

В свою очередь, адвокат, партнер ЮФ Everlegal Андрей Порайко указал на нарушение процедуры при голосовании упомянутой правки. С этим согласились и в партии "Голос" отметив, что попытаются протолкнуть изменения снова, уже без всяких нарушений.