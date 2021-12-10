Украина закупила у НАТО партию антидроновых ружей – Резников

Украина закупила через структуры НАТО партию антидроновых ружей производства Литвы для борьбы с российскими беспилотниками. Первые 10 образцов Украина получит до конца декабря, сообщает Левый берег.

Об этом в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"В НАТО есть система NSPA (Агентство НАТО по поддержке и поставке – ред). Это – система закупок, если можно сказать, такой натовский аналог Amazon. И мы сегодня уже прошли несколько тестов, мы заплатили деньги, прошли все проверки для того, чтобы приобрести определенные нужные нам вещи через NSPA в НАТО. В течение этого месяца получим первые 10 антидроновых ружей производства Литвы, которые помогут нам бороться с российскими БПЛА" , - сказал Резников.

Он также отметил, что намеревается создать при Министерстве обороны два агентства аналогичных NSPA.

"Одно будет заниматься тыловыми вещами – закупками, вопросами логистики. Второе будет заниматься тем, что касается вооружений. И это я сделаю в ближайшее время" , – отметил министр.

Он также анонсировал снятие секретности с некоторых государственных закупок, относящихся к сфере Минобороны.