В США отреагировали на слова Путина о якобы "геноциде" на Донбассе

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что россияне известны своими методами распространения дезинформации, комментируя слова Путина о ситуации на Донбассе, "похожей на геноцид".﻿ Об этом шла речь на брифинге в Белом доме, сообщает УНИАН.

Накануне российский глава Владимир Путин на заседании президентского Совета по правам человека заявил, что ситуация на востоке Украины "напоминает геноцид". Главу Кремля его же чиновники даже призвали "ввести в законодательство такие понятия, как "геноцид" и "призывы к геноциду".

"Что ж, россияне известны своей риторической эскалацией, они также известны методами распространения дезинформации во всем мире и в восточноевропейских государствах. Поэтому, думаю, мы должны приложить все усилия, чтобы общаться с ними с недоверием" , - ответила Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что именно Россия несет ответственность за развязывание конфликта на Донбассе.