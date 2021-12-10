Топ-7 лучших электромобилей 2021 года

Сегодня электрокары предлагаются на любой вкус - от городских супермини до кроссоверов и спортивных авто. Британские коллеги из Carbuyer составили рейтинг лучших из них, а сайт адаптировал его для нашего украинского рынка. Ведь сегодня у нас практически такой же ассортимент электрических новинок, как и во всем мире, сообщает Autoconsulting.

Электромобили постоянно совершенствуются. Главные из этих изменений - увеличение запаса хода и уменьшение времени зарядки. В наши дни большинство электромобилей способны проехать более 160 км на одной зарядке, а в некоторых случаях - почти 500 км. При этом, сами аккумуляторы стали меньше и легче, а отсутствие двигателя внутреннего сгорания освободило дополнительное пространство внутри. Кроме того, благодаря большому крутящему моменту, доступному практически со старта, электромобили могут быстро разгоняться.

В то же время, электромобили пока еще не подходят для всех стилей жизни. Они стоят дороже, чем обычные авто с ДВС, а их владельцам нужно учитывать дополнительное время для подзарядки батарей. Также, во время путешествия необходимо помнить о небольшой плотности инфраструктуры зарядных станций. И очень желательно иметь возможность заряжать электрокар дома или в офисе.

1. Hyundai Ioniq 5 - рейтинг Carbuyer 4,5 из 5

На первом месте у британцев южнокорейский электрокар, который с нынешнего года продается и в Украине.

В Hyundai делают электромобили с 1991 году, когда появилась электрическая версия седана Sonata. В данном случае компания удачно использовала свой 30-летний опыт. Ioniq 5 имеет максимальный запас хода в 489 км. Даже модели начального уровня предлагают приличную дальность хода около 385 км и способность сверхбыстрой зарядки. Кроме того, Ioniq 5 обладают большим внутренним пространством для пассажиров. Как и на другие модели Hyundai, на Ioniq 5 распространяется 7-летняя гарантия. Можно сказать, что Ioniq 5 устанавливает стандарты для электромобилей средней ценовой категории.

2. Skoda Enyaq iV - рейтинг Carbuyer 4,5 из 5

Эта модель уже в следующем году должна приехать в Украину. Skoda Enyaq это, по сути - более доступный по цене Volkswagen ID.4 SUV. Однако, она совсем не хуже, предлагая большую практичность и лучшее соотношение цены и качества, чем VW. К тому же, у Skoda больше мощности и больше запаса хода в 412 км, по сравнению с 338 км VW. Skoda снабдила Enyaq iV своими традиционными инновационными умными вещами. Например, зонтом в двери. Для борцов за экологию интерьер может быть сделан из переработанных пластиковых бутылок или кожи, выделанной с использованием оливок из экологически чистых деревьев. Добавьте к этому большой багажник и просторное внутреннее пространство, и вы получите впечатляющий электрический внедорожник, созданный для повседневной жизни.

3. Volkswagen ID.3 - рейтинг Carbuyer 4,4 из 5

Если и есть модель, которая убеждает покупателей, что они в надежных руках при переходе на электромобили, то это VW. ID.3. Тем более, что в VW заявляют, что этот электрокар для них так же важен, как Beetle и Golf. ID.3 станет плацдармом для целого ряда электрических моделей ID.

ID.3 выглядит как футуристический Volkswagen Golf, но он был спроектирован так, что может предложить такое же количество внутреннего пространства, как и Volkswagen Passat. Кроме того, ID.3 достаточно быстрый, чтобы не отстать от Golf GTI. Дальность хода от одной зарядки варьируется от 330 км до 550 км, в зависимости от размера батареи. Все вышесказанное мы сможем проверить уже в следующем году.

4. Volkswagen ID.4 - рейтинг Carbuyer 4,4 из 5

ID.4 предлагает отличные характеристики и дизайн ID.3 в более крупном и модном внедорожнике. Все модели стандартно поставляются с такими функциями, как подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль и спутниковая навигация. Опциональный панорамный люк и двухцветный белый интерьер делают салон современным и просторным. ID.4 имеет мощность в 298 л.с., которую выдают два электродвигателя. И он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,2 секунды. В спецификации Pro Performance предлагается запас хода в 520 км, а для начального уровня комплектации Pure для повседневного использования в городе - 340 км.

5. Ford Mustang Mach-E - рейтинг Carbuyer 4,4 из 5

Это был смелый шаг - использовать имя Mustang для первого набега Ford в мир специально созданных электромобилей. На первый взгляд, этот электрический внедорожник не имеет почти ничего общего со своим культовым тезкой. Кроме синтезированного грохота двигателя V8 в салоне. Однако, настоящая связь обнаруживается, когда вы садитесь за руль, поскольку это один из лучших электрических внедорожников на рынке для езды.

Mach-E предлагается в трех вариантах: Standard, Extended Range и GT. Модели базового уровня могут проехать до 440 км на одной зарядке. А комплектации с увеличенным запасом хода - до 610 км. К тому же, разгон до 100 км/ч у электрического “Мустанга” - 3,7 секунды. Mustang Mach-E - это автомобиль, который подходит как для разума, так и для сердца благодаря своим потрясающим характеристикам, отличным технологиям и практичности, - считают в Carbuyer. К нам электрический “Мустанг” может прискакать уже в 2022-м.

6. BMW i4 - рейтинг Carbuyer 4,4 из 5

BMW i4 предлагает всю роскошь и динамику спортивного баварского седана в пакете с нулевым уровнем выбросов. Первоклассный i4 M50 - первый электромобиль, с которым пришлось поработать подразделением BMW M. Он дарит похожие на спортивные острые ощущения, оставаясь при этом практичным, благодаря четырем боковым дверям и задней двери хэтчбека. I4 с большой решеткой радиатора сохраняет поразительный стиль своего двоюродного брата 4-й серии, с бензиновым или дизельным двигателем. I4 имеет максимальный запас хода почти в 600 км. В Украине этот спортивный электрокар уже доступен для заказа. Причем, просят за него совсем не так дорого, как можно было бы ожидать.

7. Hyundai Kona Electric - рейтинг Carbuyer 4,3 из 5

Электрический кроссовер Hyundai Kona у нас уже продается. Хотя выглядит почти так же, как Kona с ДВС. Тем не менее, в Carbuyer считают, что ни один из конкурентов-электромобилей в данном классе не приблизится к модному внешнему виду Kona. Да и интерьер этого городского кроссовера имеет привлекательный высококачественный дизайн в стиле хай-тек. В версии с самой большой батарей, емкостью 64 кВт/ч, кроссовер проезжает от одной зарядки почти 440 км. А с более дешевой батареей на 39 кВт/ч - 322 км. При этом, разгон до 100 км/ч у Kona - менее восьми секунд. Хотя, кроссовер не может похвастаться спортивной управляемостью, он предлагает плавность хода, утонченность и практичность.