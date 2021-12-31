В чем встречать Новый год 2022: 8 идей от стилиста

Небанально Новый год встретишь - интересно его проведешь! Согласны? Тогда стоит выбрать для вечеринки яркий и нетривиальный наряд - и провести ночь с любимыми людьми, пишет Татьяна Турчаникова, РБК-Украина.

Стилист Файила Кадырова поделилась в своем Instagram интересными референсами на Новый год, вдохновляемся!

Топ-8 небанальных идей от стилиста, в чем встретить год Тигра

  • Атлас / шелк / сатин - актуален любой элемент одежды (главное - крой и стилизация).

В чем встречать Новый год 2022: восемь небанальных идей от стилиста
  • Пайетки - актуальны каждый Новый год! Самое классное, что после праздника вещи в пайетках можно интегрировать в базовый гардероб.

В чем встречать Новый год 2022: восемь небанальных идей от стилиста

  • Платье-пиджак - вещь вне времени! Актуален только структурированный крой.

В чем встречать Новый год 2022: восемь небанальных идей от стилиста
  • Вечерний комбинезон - в таком уместно появиться не только на новогодней вечеринке, но и на любом другом торжестве! Выбирайте качественный комбинезон, чтобы служил максимально долго.

В чем встречать Новый год 2022: восемь небанальных идей от стилиста

  • Брючный костюм - максимально простое решение для Нового года.

В чем встречать Новый год 2022: восемь небанальных идей от стилиста
  • Изделия с бахромой или перьями - горячий тренд сезона.

В чем встречать Новый год 2022: восемь небанальных идей от стилиста
  • Платья по фигуре - убойное решение, если природа наградила формами.

В чем встречать Новый год 2022: восемь небанальных идей от стилиста

  • Мини-платья - а что? Красивые ножки актуальны всегда.
В чем встречать Новый год 2022: восемь небанальных идей от стилиста
Какой наряд выбрать на Новый год 2022 (фото: instagram.com/faila_spb)

Новости

analytics