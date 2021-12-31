В чем встречать Новый год 2022: 8 идей от стилиста
Небанально Новый год встретишь - интересно его проведешь! Согласны? Тогда стоит выбрать для вечеринки яркий и нетривиальный наряд - и провести ночь с любимыми людьми, пишет Татьяна Турчаникова, РБК-Украина.
Стилист Файила Кадырова поделилась в своем Instagram интересными референсами на Новый год, вдохновляемся!
Топ-8 небанальных идей от стилиста, в чем встретить год Тигра
- Атлас / шелк / сатин - актуален любой элемент одежды (главное - крой и стилизация).
- Пайетки - актуальны каждый Новый год! Самое классное, что после праздника вещи в пайетках можно интегрировать в базовый гардероб.
- Платье-пиджак - вещь вне времени! Актуален только структурированный крой.
- Вечерний комбинезон - в таком уместно появиться не только на новогодней вечеринке, но и на любом другом торжестве! Выбирайте качественный комбинезон, чтобы служил максимально долго.
- Брючный костюм - максимально простое решение для Нового года.
- Изделия с бахромой или перьями - горячий тренд сезона.
- Платья по фигуре - убойное решение, если природа наградила формами.
- Мини-платья - а что? Красивые ножки актуальны всегда.