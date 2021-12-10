В чем встречать Новый год 2022: 8 небанальных идей от стилиста

Небанально Новый год встретишь - интересно его проведешь! Согласны? Тогда стоит выбрать для вечеринки яркий и нетривиальный наряд - и провести ночь с любимыми людьми, пишет Татьяна Турчаникова, РБК-Украина.

Стилист Файила Кадырова поделилась в своем Instagram интересными референсами на Новый год, вдохновляемся!

Топ-8 небанальных идей от стилиста, в чем встретить год Тигра

Атлас / шелк / сатин - актуален любой элемент одежды (главное - крой и стилизация).

Пайетки - актуальны каждый Новый год! Самое классное, что после праздника вещи в пайетках можно интегрировать в базовый гардероб.

Платье-пиджак - вещь вне времени! Актуален только структурированный крой.

Вечерний комбинезон - в таком уместно появиться не только на новогодней вечеринке, но и на любом другом торжестве! Выбирайте качественный комбинезон, чтобы служил максимально долго.

Брючный костюм - максимально простое решение для Нового года.

Изделия с бахромой или перьями - горячий тренд сезона.

Платья по фигуре - убойное решение, если природа наградила формами.

Мини-платья - а что? Красивые ножки актуальны всегда.