Еще два региона близки к выходу из "красной" зоны - Ганиченко

В ближайшее время выйти из "красной" зоны адаптивного карантина могут два региона. Речь идет о Винницкой и Хмельницкой области, пишет Ульяна Безпалько, РБК-Украина.

Об этом рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

"Сейчас практически каждый регион может выйти в ближайшее время из "красного" уровня эпидемической опасности. Что сдерживает эти регионы? Сдерживает коэффициент выявленных случаев - сколько из протестированных образцов являются положительными, подтвержденными случаями заболеваемости COVID-19" , - рассказал он.

Как пояснил эксперт, ближе всего к выходу из "красной" зоны оказались Винницкая и Хмельницкая области - где не превышен коэффициент выявления случаев.

"Сейчас уровень госпитализации сдерживает выход этих регионов из "красного" уровня эпидопасности. И уже на этой неделе (интервью записано в среду 8 декабря, - ред.) мы ожидаем, что каждый из этих регионов - Винницкая и Хмельницкая области - покажут выполнение пограничных уровней по госпитализации" , - отметил Ганиченко.

Соответственно, по словам эксперта, эти регионы смогут удовлетворить показатели для выхода из "красного" уровня.