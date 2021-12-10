Представлен первый в мире смартфон на Snapdragon 8 Gen 1

Спустя неделю с момента анонса флагманской мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 компания Motorola представила первый в мире смартфон на её основе — модель Moto Edge X30, сообщает 3Dnews.

Новинка будет выпускаться в двух версиях. Вторая получила название Special Edition и её особенностью является подэкранная фронтальная камера. У стандартной версии для неё в экране предусмотрена прорезь. В остальном характеристики обоих аппаратов одинаковые.

Источник изображений: Motorola

Смартфон Moto Edge X30 получил 6,7-дюймовый OLED-дисплей с 10-битной глубиной цвета, разрешением FHD+ и частотой обновления 144 Гц. Разрешение фронтальной камеры устройства составляет 60 мегапикселей (размер сенсора 1/2,8 дюйма) с размером пикселя 1,2 мкм. У версии Special Edition используется точно такой же модуль, только он спрятан за дисплеем.

Согласно внутренним тестам компании, чипсет Snapdragon 8 Gen 1 в составе Moto Edge X30 обещает на 20 % более высокую производительность CPU, на 30 % более высокую производительность GPU и на 400 % более высокую производительность в ИИ-задачах по сравнению с чипом Snapdragon 888+. Точно такие же цифры производительности приводились в рамках анонса самого процессора Snapdragon 8 Gen 1 компанией Qualcomm. В бенчмарке AnTuTu смартфон Moto Edge X30 набирает 1 061 361 балл, что является на данный момент самым высоким результатом в рамках этого теста. В составе аппарата также используется высокоскоростная ОЗУ LPDDR5 и флеш-память UFS 3.1.

В тыльной части устройства расположился блок с основной 50-мегапиксельной камерой с 1/1,55-дюймовым сенсором OmniVision OV50A с системой оптической стабилизации изображения. Второй 50-мегапиксельный сенсор ISOCELL S5KGM1 используется для широкоугольной съёмки, а третий с разрешением 2 мегапикселя выступает в качестве датчика глубины сцены. Устройство предлагает поддержку записи видео в формате 8K.

Питается смартфон от батареи ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой 68-ваттной быстрой подзарядки. Устройство работает под управлением ОС Android 12 с фирменной оболочкой MYUI 3.0. Есть тут NFC и стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos.

В продаже в Китае устройство появится с 15 декабря. Новинка будет доступа в двух цветах: Phantom Black и Glacier Blue. Стоимость Moto Edge X30 в конфигурации с 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт постоянной памяти составит около $500. За версию с 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт постоянной памяти будут просить около $532, а за модель с 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт постоянной памяти — около $564. В версии Moto Edge X30 Special Edition с подэкранной камерой, которую оценили в $627, аппарат получит 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт постоянной памяти.