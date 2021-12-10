В США рассказали, сколько Javelin передали Украине

Власти США в октябре в соответствии с утвержденным пакетом помощи поставили Украине 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним, сообщает ТАСС.

Об этом говорится в заявлении официального представителя Пентагона подполковника Антона Семелрота.

"Пакет на $60 млн, о котором было объявлено 1 сентября, включал 30 командно-пусковых установок Javelin и 180 ракет. Javelin были доставлены на Украину 23 октября" , - сообщил Семелрот.

"В 2021 году США выделили Украине более $450 млн помощи на задачи обеспечения безопасности, это часть нашей неизменной приверженности поддержке способности Украины защищать свой суверенитет и территориальную целостность" , - добавил он.

Вашингтон с 2014 года выделил $2,5 млрд на поддержку Вооруженных сил Украины.