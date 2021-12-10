Украина опустилась в таблице коэффициентов УЕФА

Украина опустилась с 11-го на 12-е место в таблице коэффициентов УЕФА, сообщает Обозреватель.

Несмотря на то, что "Заря" набрала очко в матче с норвежским клубом "Буде-Глимт" в Лиге конференций, все наши футбольные команды покинули еврокубки, не выйдя в плей-офф. Причем, "Динамо" и "Шахтер" завершили групповой этап на последних местах в своих квартетах Лиги чемпионов, а луганчане стали третьими.

Обошла Украину Сербия, у которой "Црвена Звезда" выступит в плей-офф Лиги Европы, а "Партизан" – Лиги конференций. У нашей страны осталось 31,800 балла, у балканцев стало – 31,875. Еще дальше украинские команды стали от российских, от которых в начале сезона отставали совсем немного.

Таблица коэффициентов УЕФА по состоянию на 10 декабря. Источник: Terrikon

Причем, из ТОП-20 только Украина и Кипр лишились всех своих клубов в еврокубках до зимней паузы. Наши команды показали свой худший результат за последние пять лет (всего 4,200 очка), выступив на уровне скромных киприотов (4,125).

Больше всего очков Украине принес "Шахтер" – 9,5. "Динамо" и "Заря" заработали ровно по пять пунктов, "Колос" – один, "Ворскла" – 0,5. Со следующего сезона чемпион страны не будет получать прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.