Mercedes разрешили ездить на автопилоте в Германии

Компания Mercedes-Benz получила разрешение регулирующих органов на использование системы автономного вождения на некоторых дорогах Германии. И что немаловажно, раньше чем Tesla, что можно считать неоспоримым преимуществом на одном из самых конкурентных автомобильных рынков мира, сообщает 3Dnews.

Mercedes-Benz в четверг заявила, что получила разрешение на распространение своего пакета Drive Pilot — пользователи смогут использовать его при движении по немецким автобанах, но только на скорости до 60 км/ч. Drive Pilot была одобрена как система автономного вождения третьего уровня. Для сравнения, Tesla Autopilot относится к технологиям второго уровня. Продукт Mercedes-Benz позволит водителям убирать руки с руля в неспешно движущемся транспортном потоке. Это должно быть удобно при движении в заторе.

Немецкий автопроизводитель заявляет, что Drive Pilot позволит водителям отвлекаться от движения для выполнения некоторых второстепенных действий, таких как разговоры по аудио или видеосвязи, отправка электронных писем, сёрфинг в интернете и даже просмотр фильмов.

Mercedes-Benz получила разрешение на использование своей системы автономного вождения только в Германии, но заявила, что стремится получить одобрение регулирующих органов и в других странах. Drive Pilot станет доступна для владельцев автомобилей S-Class и EQS с середины следующего года. Mercedes-Benz ещё не решила, какую плату будет взымать с пользователей.

Добавим, что Tesla столкнулась с проблемами со своей технологией помощи водителю на европейском автомобильном рынке после того, как в прошлом году немецкий суд запретил компании позиционировать её как «автопилот», заявив, что это слово вводит потребителей в заблуждение относительно её возможностей.

Mercedes-Benz — не первый автопроизводитель, предлагающий систему автономного вождения третьего уровня в серийных автомобилях. Honda получила одобрение японских регулирующих органов на использование такой системы в автомобиле Legend ещё в прошлом году.