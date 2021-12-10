Украина предлагает три варианта обмена пленными - Арестович

Украинская сторона предлагает три варианта обмена удерживаемыми лицами, однако Российская Федерация все их отвергает, сообщает Укринформ.

Об этом рассказал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире программы "Право на власть".

"Что касается пленных. Мы предложили в очередной раз обмен лиц, которые взаимно удерживаются в связи с конфликтом. Предложили три варианта: по 13, 24 и 60 человек - почти 60, 59-58" , - сказал Арестович.

Он подчеркнул, что Россия эти предложения отвергла.

"Главный аргумент российской стороны состоит в том, что они желают от нас процессуальной очистки. Во-первых, это не юридический термин. Во-вторых, они хотят, чтобы Президент помиловал их без осуждения украинским судом. Это запрещает украинское законодательство" , - отметил спикер украинской делегации в ТКГ.

Арестович объяснил, что сначала такие лица должны получить судебный приговор, и после этого Президент сможет принять решение об их помиловании. Он добавил, что есть 13 человек, которые прошли этот путь и могут быть помилованы и обменены.

По его словам, все 60 человек, которых хочет вернуть Украина, установлены и также могут быть готовы к обмену: "Там несколько категорий – это военнослужащие ВСУ, сотрудники спецслужб, попавшие в плен при выполнении боевых заданий, женщины, в том числе беременные, а также тяжелобольные гражданские" .

При этом Арестович заверил, что у Украины достаточный "обменный фонд" - 310 человек.