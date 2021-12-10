Mercedes проводит испытания обновленного "Gelandewagen"

Компания Mercedes-Benz проводит испытания обновленной версии своего легендарного "Gelandewagen". Два тестовых прототипа попали в объективы фотошпионов, сообщает Обозреватель.

Новое поколение Mercedes-Benz G-Class дебютировало в январе 2018 года, и по мере приближения трехлетней годовщины два замаскированных камуфляжной пленкой прототипа были обнаружены на тестах.

Судя по расположенным сбоку выхлопным патрубкам и широкому обвесу, это должен быть флагман семейства – Mercedes-AMG G63. В то время как камуфляж покрывает большинство панелей кузова, оставляя открытыми только двери, изменения в дизайне кажутся минимальными, поскольку G-Класс сохраняет свою фирменную квадратную форму.

Прототип Mercedes-AMG G63. Источник: Carscoops

Серийный Mercedes-AMG G63. Источник: Daimler AG

Спереди обновленная модель получит видоизмененную облицовку радиатора и немного другие воздухозаборники бампера, а также обновленную графику классических круглых фар. Кроме того, для модели подготовили колеса нового дизайна, а сзади стоит ожидать немного иной бампер.

Внутри появится последняя версия информационно-развлекательной системы MBUX, новый дизайн рулевого колеса, расширенная палитра цветов и материалов отделки, а также расширенный функционал систем безопасности (ADAS). С учетом того, что приборная панель на прототипах была закрыта, может предположить, что автомобиль получит совершенно новый дизайн торпеды.

Что касается силовых агрегатов, Mercedes-Benz будет обновлять свой текущий модельный ряд еще несколько лет и до тех пор, пока они будут соответствовать нормам выбросов на определенных рынках. На прототипах не было гибридных наклеек, а это значит, что G63, скорее всего, останется неэлектрифицированным. Актуальная модель оснащена 4-литровым V8 с двойным турбонаддувом. Он развивает мощность 585 л.с. и крутящий момент 850 Нм. В паре с ним работает 9-ступенчатый "автомат".

Прототип нового Mercedes-AMG G-Class. Источник: Carscoops

Серийный Mercedes-AMG G-Class. Источник: Daimler AG

Рестайлинговый G-Wagen может появиться вместе с серийной версией полностью электрического концепта EQG, который показали в сентябре прошлого года. Он сохранит внедорожные характеристики G-класса с ДВС, поскольку будет иметь ту же лестничную раму. В компании подтвердили, что тяговый аккумулятор будет встроен в раму для обеспечения низкого центра тяжести, а четыре индивидуально управляемых электродвигателя обеспечат EQG "огромную тяговую мощность".

Дебют обновленного G-Class ожидается в конце 2022. А до этого стоит ожидать дебюта внедорожного варианта Mercedes-AMG G-Class 4×4², прототипы которого за последний год несколько раз были замечен с портальными мостами, огромным дорожным просветом и более короткими шинами.