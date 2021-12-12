Как поднять уровень железа в организме: проверенные способы

Железо - очень важный минерал в нашем организме. Практически у всех оно в дефиците, в связи с этим люди имеют ряд проблем со здоровьем, сообщает РБК-Украина.

Нутрициолог Евгения Хелс рассказала, как поднять уровень железа: проверенные способы.

Узнать нехватку железа в организме можно по неприятным симптомам:

невозможно восстановить функцию щитовидной железы;

отсутствие поддержания нормальной детоксикации в организме;

нет нормального иммунного ответа;

выпадают волосы;

ломаются ногти;

сухость и шелушение на коже;

"заеды" в уголках губ;

"синева" склер;

лаковый язык;

мышечная слабость;

депрессия и апатия;

могут страдать митохондрии.

Сначала нужно понять причины потери железа:

кровопотери различного происхождения: обильные месячные, эндометриоз, язвы, эрозии, полипы, грыжи, НЯК, геморрой; заболевания почек часто может быть причиной невозможности поднять уровень железа; нарушение поступления железа, в связи с малым его содержанием в пище; проблемы с ЖКТ: низкая кислотность, дисбактериоз в кишечнике, хронический кандидоз, паразитоз, нарушение всасывания, при такой картине железо не поднимется, а только раскормит патогенов; низкий общий белок в организме; низкий В9, В12; воспалительные заболевания.

Мешает усвоению железа:

фитаты (зерно, часто на фоне большого потребления орехов в рацион);

полифенолы (бобовые, кофе, чай). Ими не стоит запивать препараты железа и ограничить в употреблении, если есть дефициты;

оксалаты (некоторые овощи);

соевые продукты;

медь;

сигаретный дым.

Не поднимается железо: что делать

Или как обрести "железное" здоровье. Часто человек видит у себя низкий уровень железа и начинает судорожно скупать и употреблять таблетки или ставить капельницы. Но желанный результат так и не приходит. Встает вопрос: "А почему?". Для поднятия железа нужно привести в норму следующие факторы:

1. Общий белок должен быть не меньше 75. Если меньше - разобраться с причинами (низкая кислотность, куда уходит белок в таком количестве, возможно воспаление и др.).

2. Трансферрин - это белок-переносчик железа к органам и тканям. Если нет железа, то он будет переносить кобальт, медь, марганец, хром, цинк.

Трансферрин снижается, если:

вы пьете КОК;

у вас гемохроматоз;

есть злокачественные опухоли, цирроз;

есть дефицит В12.

3. "Прибраться" в кишечнике: если ли там дисбиоз, то железо будет кормить всех патогенов и паразитов!

4. Устранить воспалительные процессы в организме (нужно смотреть маркеры воспаления СРБ, гомоцистеин, мочевую кислоту, фибриноген).

5. Контролировать уровень ферритина (равно - он же депо железа), в идеале он должен быть равен собственному весу. Низкий уровень будет означать латентную анемию.

Высокий может говорить о воспалительных процессах в организме, также он может повышаться при приеме КОК, алкоголизме, гемохроматозе и заболеваниях печени.

6. Еще один важный "игрок" - это гепсидин.

7. Контролировать витамины В9 и В12, а также кофакторы и усвоение железа и не забывать про витамин С. Но будьте внимательны: печень накапливает В12, так что его избыток тоже будет мешать усвоению железа.

Если вы проработали все пункты выше, а железо так и не поднимается, то есть еще другие причины анемичных состояний, которые требуют отдельного обследования.

Внимание: не стоит заниматься самолечением, обратитесь к специалисту по здоровому питанию и врачу.