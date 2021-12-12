Как поднять уровень железа в организме: проверенные способы
Железо - очень важный минерал в нашем организме. Практически у всех оно в дефиците, в связи с этим люди имеют ряд проблем со здоровьем, сообщает РБК-Украина.
Нутрициолог Евгения Хелс рассказала, как поднять уровень железа: проверенные способы.
Узнать нехватку железа в организме можно по неприятным симптомам:
- невозможно восстановить функцию щитовидной железы;
- отсутствие поддержания нормальной детоксикации в организме;
- нет нормального иммунного ответа;
- выпадают волосы;
- ломаются ногти;
- сухость и шелушение на коже;
- "заеды" в уголках губ;
- "синева" склер;
- лаковый язык;
- мышечная слабость;
- депрессия и апатия;
- могут страдать митохондрии.
Сначала нужно понять причины потери железа:
- кровопотери различного происхождения: обильные месячные, эндометриоз, язвы, эрозии, полипы, грыжи, НЯК, геморрой;
- заболевания почек часто может быть причиной невозможности поднять уровень железа;
- нарушение поступления железа, в связи с малым его содержанием в пище;
- проблемы с ЖКТ: низкая кислотность, дисбактериоз в кишечнике, хронический кандидоз, паразитоз, нарушение всасывания, при такой картине железо не поднимется, а только раскормит патогенов;
- низкий общий белок в организме;
- низкий В9, В12;
- воспалительные заболевания.
Мешает усвоению железа:
- фитаты (зерно, часто на фоне большого потребления орехов в рацион);
- полифенолы (бобовые, кофе, чай). Ими не стоит запивать препараты железа и ограничить в употреблении, если есть дефициты;
- оксалаты (некоторые овощи);
- соевые продукты;
- медь;
- сигаретный дым.
Не поднимается железо: что делать
Или как обрести "железное" здоровье. Часто человек видит у себя низкий уровень железа и начинает судорожно скупать и употреблять таблетки или ставить капельницы. Но желанный результат так и не приходит. Встает вопрос: "А почему?". Для поднятия железа нужно привести в норму следующие факторы:
1. Общий белок должен быть не меньше 75. Если меньше - разобраться с причинами (низкая кислотность, куда уходит белок в таком количестве, возможно воспаление и др.).
2. Трансферрин - это белок-переносчик железа к органам и тканям. Если нет железа, то он будет переносить кобальт, медь, марганец, хром, цинк.
Трансферрин снижается, если:
- вы пьете КОК;
- у вас гемохроматоз;
- есть злокачественные опухоли, цирроз;
- есть дефицит В12.
3. "Прибраться" в кишечнике: если ли там дисбиоз, то железо будет кормить всех патогенов и паразитов!
4. Устранить воспалительные процессы в организме (нужно смотреть маркеры воспаления СРБ, гомоцистеин, мочевую кислоту, фибриноген).
5. Контролировать уровень ферритина (равно - он же депо железа), в идеале он должен быть равен собственному весу. Низкий уровень будет означать латентную анемию.
Высокий может говорить о воспалительных процессах в организме, также он может повышаться при приеме КОК, алкоголизме, гемохроматозе и заболеваниях печени.
6. Еще один важный "игрок" - это гепсидин.
7. Контролировать витамины В9 и В12, а также кофакторы и усвоение железа и не забывать про витамин С. Но будьте внимательны: печень накапливает В12, так что его избыток тоже будет мешать усвоению железа.
Если вы проработали все пункты выше, а железо так и не поднимается, то есть еще другие причины анемичных состояний, которые требуют отдельного обследования.
Внимание: не стоит заниматься самолечением, обратитесь к специалисту по здоровому питанию и врачу.