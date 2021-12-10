Карантин в Украине: "оранжевая" зона расширилась

В Украине в "оранжевую" зону перешла еще одна область. "Желтых" регионов стало меньше - 13.﻿ Об этом, ссылаясь на сайт Минздрава, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

&quot;Оранжевая&quot; зона расширилась. В одной из &quot;желтых&quot; областей ухудшились COVID-показатели

"Желтая" зона

Эта зона является самой большой по состоянию на сегодня. Впрочем, она сократилась, теперь здесь Киев и 12 областей:

  1. Днепропетровская,
  2. Закарпатская,
  3. Ивано-Франковская,
  4. Кировоградская,
  5. Луганская,
  6. Львовская,
  7. Полтавская,
  8. Ровенская,
  9. Тернопольская,
  10. Харьковская,
  11. Херсонская.
  12. Черновицкая.

"Красная" зона

За сутки без изменений. В этой зоне 10 регионов:

  1. Винницкая,
  2. Волынская,
  3. Житомирская,
  4. Запорожская,
  5. Киевская,
  6. Николаевская,
  7. Сумская,
  8. Хмельницкая,
  9. Черкасская,
  10. Черниговская.

"Оранжевая" зона

Эта зона расширилась вдвое. Теперь в нее входят две области:

  • Донецкая,
  • Одесская.

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