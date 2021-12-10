Карантин в Украине: "оранжевая" зона расширилась

В Украине в "оранжевую" зону перешла еще одна область. "Желтых" регионов стало меньше - 13.﻿ Об этом, ссылаясь на сайт Минздрава, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

"Желтая" зона

Эта зона является самой большой по состоянию на сегодня. Впрочем, она сократилась, теперь здесь Киев и 12 областей:

Днепропетровская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская. Черновицкая.

"Красная" зона

За сутки без изменений. В этой зоне 10 регионов:

Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская.

"Оранжевая" зона

Эта зона расширилась вдвое. Теперь в нее входят две области: