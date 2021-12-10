Свежий президентский рейтинг: за кого бы проголосовали украинцы

Если бы выборы президента Украины прошли в начале декабря 2021 года, то в первом туре больше всего набрал Владимир Зеленский - 23,5% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. По сравнению с серединой ноября (23,1%) рейтинг действующего президента не изменился, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Кроме того, 13,4% респондентов поддержали бы Петра Порошенко (в середине ноября - 13,3%) Юлю Тимошенко - 9,9% (в середине ноября - 10,9%), Юрия Бойко - 9,3% (в середине ноября - 9,2%), Дмитрия Разумкова - 7,5%, (в середине ноября - 8,3%).

Также 6,7% поддержали бы Игоря Смешко, 6,5% Евгения Мураева, 5,5% - Владимира Гройсмана, 3,2% - Олега Ляшко, 3,1% - Арсения Яценюка. Рейтинги других кандидатов - менее 3%.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 6-8 ноября 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением Крыма и ОРДЛО. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, данные опросов ведущих социологических центров показывали, что президентский рейтинг Владимира Зеленского в апреле-мае поднялся до 30%. Примерно на этом же уровне он держался и в июне 2021 года.

Однако затем в июле-августе он упал ниже 30%. В октябре-ноябре он упал ниже 25%.