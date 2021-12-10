Кризис 2008 года может повториться: Evergrande объявила дефолт

Агентство Fitch снизило рейтинг китайского многопрофильного холдинга China Evergrande Group и его дочерних компаний до "ограниченного дефолта". Причиной этого решения послужила невыплата холдингом, известного в среде экспертов как "крупнейшая пирамида в мировой истории", двух купонных платежей после истечения льготного периода 6 декабря. По оценкам экспертов, это может привести к масштабному мировому финансовому кризису, сопоставимому со случившимся в 2008 году, сообщает Обозреватель.

О снижении рейтинга Evergrande Fitch сообщил 9 декабря. При этом там выразили предположение, что компания будет вообще ликвидирована в результате банкротства. Общая сумма долговых обязательств Evergrande по состоянию на июнь превышала 300 млрд долларов.

Что такое ограниченный дефолт

Понятие "ограниченного дефолта" означает, что компания допустила невыплату по существенному финансовому обязательству. Однако при этом:

еще не подала заявление о банкротстве;

не были запущены какие-либо другие формальные процедуры ликвидации;

компания не прекратила работу иным образом.

Почему ограниченный дефолт Evergrande может привести к катастрофе

Холдинг Evergrande – один из крупнейших застройщиков в Китае. По данным Fitch, компания реализует 798 проектов в 234 городах, охватывающих 31 провинцию и муниципалитет Китая. К 2022 году Evergrande собиралась достичь годового объема продаж в 150 млрд долларов.

По словам бывшего и.о. министра экономики Павла Кухты, последние 15 лет китайская экономика в целом растет как финансовая пирамида, где постоянно берут в долг на покупку недвижимости. А компания Evergrande – яркий пример этой пирамиды.

"Она одновременно продает недвижимость и инвестиционные продукты, как банк, – говорит Кухта. – Фактически компания берет деньги у людей, вкладывает в строительство недвижимости, продает недвижимость, недвижимость растет в цене, компания опять берет деньги у людей и опять строит. Это идет по кругу, как МММ".

По словам Кухты, если Evergrande объявит о банкротстве, а за ней и остальные китайские девелоперы, эта система начнет обваливаться, как карточный домик. А это, в свою очередь, ударит по всей мировой экономике.