Билл Гейтс допустил отказ от соцсетей в пользу метавселенных

Через два-три года большинство виртуальных встреч будут происходить в метавселенных. Такой прогноз дал основатель Microsoft Билл Гейтс в своем блоге, сообщает ForkLog.

«Идея заключается в том, что в конечном итоге вы будете использовать свой аватар для встреч с людьми в виртуальном пространстве, которое имитирует ощущение присутствия в реальной комнате вместе с ними. Для этого вам понадобится что-то вроде VR-очков и перчаток с захватом движения», — написал Гейтс .

2021 was an incredibly hard year for many people, including me, but there are reasons to be optimistic that 2022 will be better: https://t.co/BxF6Q4K9Mq pic.twitter.com/C0SdhYxKg8 — Bill Gates (@BillGates) December 8, 2021

По словам миллиардера, люди ошибочно считают, что качество программного обеспечения, стоящего за подобными симуляциями, будет оставаться неизменным. Он подчеркнул, что технологический аспект метавселенной развивается крайне быстро, а со временем этот процесс лишь ускорится.

Гейтс отметил, что у большинства людей пока нет необходимого для погружения в метавселенные оборудования. Однако, по его мнению, скоро ситуация изменится.

Он рассказал, что в 2022 году Microsoft планирует выпустить «промежуточную версию» своего VR-комплекта, который использует «вашу веб-камеру для захвата анимации аватара, применяемого в текущем 2D-сеттинге».

«Нам еще есть над чем поработать, но мы приближаемся к черте, после которой технология действительно начнет повторять опыт совместной работы в офисе», — заключил Гейтс .

В четверг, 9 декабря, венчурное подразделение корпорации M12 возглавило раунд финансирования стартапа Palm NFT Studio на сумму $27 млн. Последний работает с компаниями и брендами, позволяя им создавать NFT-проекты на Ethereum.