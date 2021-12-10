Прогнозы врачей изменились: Марина Хлебникова больше не в реанимации

Официальные представители российской исполнительницы Марины Хлебниковой поделились с поклонниками радостной новостью об улучшении состояния звезды. Так, на личной странице артистки в Instagram появилось сообщение о том, что ее перевели в обычную палату, сообщает Clutch.

Медики отметили, что состояние артистки стабилизировалось. Пока к ней не пускают много посетителей, однако то, что Марина пребывает в сознании и может общаться с близкими и медперсоналом, - уже большая победа.

Менеджеры звезды поблагодарили поклонников за помощь и слова поддержки и пообещали, что Марина сама расскажет о случившемся, если сочтет это нужным.

Кроме того, команда исполнительницы подчеркнула, что сейчас телеканалы и СМИ пытаются раскрутиться за счет несчастного случая и выпускают огромное количества неправдивых материалов, подкрепленных догадками, а не фактами о случившемся.

Ранее директор Марины Данила Прайс выступил заявил, что пожар стал следствием усталости, а не алкоголя, как об этом трубят на ТВ. Мужчина также отметил, что накануне случившегося артистка вернулась с гастролей, потому нуждалась в качественном отдыхе.