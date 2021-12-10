Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины композитору Игорю Покладу, сообщает Укринформ.

Соответствующий указ №628/2021 опубликован на сайте главы государства.

"За выдающиеся личные заслуги в развитии национального музыкального искусства, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю творческую деятельность присвоить звание Герой Украины с вручением ордена Государства Покладу Игорю Дмитриевичу - композитору, народному артисту Украины" , - говорится в документе.

Игорю Покладу сегодня, 10 декабря, исполнилось 80 лет.

Он известный украинский композитор, заслуженный деятель искусств УССР, народный артист Украины, лауреат Шевченковской премии, член Национального союза композиторов Украины. Самые известные его песни - "Ой летіли дикі гуси", "Чарівна скрипка", "Тиха вода", "Кохана", "Зелен-клен". Кроме того, Игорь Поклад является автором музыкальной комедии "Вторая свадьба в Малиновке", мюзиклов "Конотопская ведьма", "Сердце мое с тобой", "Рождественская ночь" по Гоголю, "Засватанная - не венчанная" по Ивану Карпенко-Карому.

Песни писал на слова Юрия Рыбчинского, Дмитрия Луценко, Бориса Олийныка. Их исполняли Нина Матвиенко, София Ротару, Назарий Яремчук, Тамара Гвердцители, Василий Зинкевич.