В Австралии вспыхнули новые лесные пожары: людей эвакуируют

На западе Австралии вновь разгораются лесные пожары. Местным властям пришлось срочно вывозить людей, сообщает УНИАН.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, пламя охватило 6000 гектаров в популярном туристическом районе Маргарет-Ривер. Ситуация оказалась настолько серьезной, что власти призвали людей бросать все и уезжать, спасая свои жизни.

Как сообщается, сейчас над тушением пожара работают сотня пожарных.

По данным The Guardian, сильные ветры, пещерные системы и отсутствие доступа для техники делают невероятно трудным тушение лесных пожаров в этом районе.

Жаркие и ветреные условия усложнили работу пожарным: в четверг на юго-западе температура достигала 30 градусов.

Власти надеются, что в ближайшее время погодные условия улучшатся, что поможет в борьбе с огнем.

Причина пожаров пока не установлена.