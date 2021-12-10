Список продуктов, которые развивают интеллект

Исследователи из Америки пришли к выводу, что человек может стать умнее, включив в свой рацион питания определенные продукты, сообщает Menslife.

Конечно же, интеллект успешно развивается и другими способами, но правильное питание играет в этом процессе далеко не последнюю роль. Ученые, проведя ряд исследований, выделили 4 главных продукта, которые благотворно влияют на развитие умственных способностей.

1. Жирные сорта рыбы

В состав такой рыбы в огромном количестве входит Омега-3 - кислота, которая принимает участие в более активной выработке серого вещества, находящегося в головном мозге.

2. Молочные продукты, особенно молоко

Клетки мозга отлично усваивают составляющие молочных продуктов. В них улучшается обмен веществ, что самым положительным образом влияет на интеллект человека. Благодаря экспериментам, проведенным учеными, обнаружилось, что люди, регулярно пьющие молоко, значительно улучшили свою память и логическое мышление.

3. Бобовые

В бобовых в избытке содержится витамин В и фолиевая кислота. Данные вещества не только способны сделать показатели интеллекта значительно выше, но еще и положительным образом влияют на процесс мышления, делая память гораздо крепче.

4. Томаты

В их состав входит ликопин (антиоксидант), который сводит на "нет" негативное воздействие свободных радикалов на мозг. К слову, эксперты утверждают, что после термической обработки томаты становятся только полезней. Ликопин очищает и оздоравливает организм, омолаживает кожу, обновляет клетки.