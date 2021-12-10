Топ-10 самых надежных авто на вторичке

Рейтинг автомобилей с высочайшими баллами по параметру «состояние кузова», сообщает Судебно-юридическая газета.

Машины в возрасте трех-четырех лет пользуются на вторичном рынке особым спросом: как правило, они в хорошем или даже отличном состоянии при том, что стоимость их ниже, чем новых автомобилей, почти на треть. Портал CarPrice составил рейтинг самых надежных авто.

Исследование делалось на основе реальных осмотров состояния автомобилей, проводимых специалистами сервиса по 600 параметрам.

Отмечается, что при составлении рейтингов не учитывалось состояние редких автомобилей и тех моделей, осмотры которых проводились менее 30 раз. В результате исследование составлялось по результатам осмотров 2594 машин.

Часто покупателей больше всего волнует состояние кузова покупаемого автомобиля. Реагенты и мусор на дорогах, летящий из-под колес, могут испортить лакокрасочное покрытие, из-за чего металл начинает ржаветь. Кроме того, важно, чтобы покупаемый автомобиль не попадал в ДТП — некачественный ремонт также приведет к появлению ржавчины.