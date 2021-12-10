В Белом доме объяснили перенос разговора Байдена и Зеленского

Разговор президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам видеовстречи с Владимиром Путиным состоялся только через два дня из-за очень плотного графика Байдена, сообщает Зеркало недели.

Отвечая на вопросы журналистов после разговора Байдена и Зеленского неназванный высокопоставленный чиновник из Белого дома сказал, что в президента США было очень много других планов в повестке дня, включая и внутренние вопросы, поездки и "целая последовательность звонков и разговоров с полным спектром партнеров".

В Белом доме напомнили, что госсекретарь Блинкен разговаривал с Зеленским до "встречи" с Путиным и последние несколько дней администрация постоянно поддерживала контакт с Украиной.

"Единственное, что я хотел бы сказать, что президент совершенно ясно дал Зеленскому в своем сегодняшнем звонке, что если вопрос Украины стоит в повестке дня, то она будет за столом переговоров.

Сегодняшняя беседа была важной возможностью для президента иметь возможность связаться с Зеленским по поводу этого звонка и иметь возможность общаться с ним напрямую в качестве продолжения разговоров, которые мы провели с украинцами за последние пару дней" , - сказал представитель администрации.

Напомним, 9 декабря вечером по Киеву президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом. Основной темой разговора были результаты переговоров лидеров США и РФ, ситуация с безопасностью вокруг Украины и активизация мирного урегулирования военного конфликта.