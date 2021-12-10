Хакеры украли у компаний и предприятий больше 2 млн грн

В Украине раскрыли хакерскую группу, которая похитила более 2 млн гривен у бюджетных учреждений и предприятий. Злоумышленники разработали специальную схему для завладения деньгами предприятий, сообщает Обозреватель.

Хакеры распространяли вредоносный вирус, который после попадания на рабочий компьютер компании предоставлял удаленный доступ к ним. Об этом рассказали в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

После этого злоумышленники подменяли платежные реквизиты получателей и перечисляли деньги на свои расчетные счета. Позже их обналичивали.

В целом сумма ущерба, причиненного группировкой предприятиям составляет более 2 млн грн. Также в ходе следствия правоохранительные органы предотвратили похищение средств в размере более 1,8 млн грн.