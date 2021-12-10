Белый дом опубликовал собственные итоги разговора Байдена и Зеленского

Президента США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заверил Украину в отсутствии каких-либо уступок российскому президенту и в готовности принять решительные меры относительно России в случае нового вторжения в Украину. Об этом говорится в сообщении Белого дома по итогам телефонного разговора Байдена и Зеленского, сообщает Зеркало недели.

Неназванный высокопоставленный чиновник из администрации Байдена сообщил, что разговор Байдена и Зеленского был очень теплым и во время него Байден рассказал об итогах разговора с Путиным.

Байден четко заявил о неизменной приверженности США суверенитету и территориальной целостности Украины, и сказал, что в случае дальнейшего вторжения России в Украину США ответят решительными экономическими мерами, предоставят Украине дополнительные средства защиты и готовы укрепить союзников по НАТО на восточном фланге дополнительными средствами.

Лидер США также сообщил, что сказал президенту Путину о поддержке нормандского формата и усилий по выполнению Минских договоренностей, которые США рассматривают как еще один вариант с точки зрения деэскалации и дипломатии.

«Я знаю, что в прессе было много возражений по поводу того, были ли уступки или нет. Совершенно ясно, что не было. Я думаю, что президент Байден очень ясно дал понять, что он придерживается наших принципов. Он ясно дал понять, что одна нация не может заставить другую нацию изменить свои границы, не может приказать изменить свою политику, и нации не могут сказать другим, с кем они могут работать. Итак, президент Байден подчеркнул те моменты, которые он высказал Путину, и очень ясно дал понять президенту Зеленскому, что это было ключевым посланием его разговора с ним» , - заявил представитель администрации.

Отмечается, что президенты также обсудили дальнейшие действия, в частности направленные на дипломатическом разрешении, а также Байден недвусмысленно заявил о своей поддержке продолжения консультаций и разговоров в НАТО о продолжающихся усилиях «по совершенствованию нашей позиции в области обороны и сдерживания».

Напомним, 9 декабря вечером по Киеву президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом. Основной темой разговора были результаты переговоров лидеров США и РФ, ситуация с безопасностью вокруг Украины и активизация мирного урегулирования военного конфликта.