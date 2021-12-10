Еще одна страна ЕС переходит на водородные автобусы

Автобусы на водородных элементах сегодня уже эксплуатируются во многих странах Европы. И вот теперь к ним присоединится еще и Чехия, сообщает Автоцентр.

Транспортная компания Dopravni из города Усти-над-Лабем подписала рамочное соглашение с компанией Solaris Bus & Coach на закупку водородных автобусов Urbino 12. В течение восьми лет перевозчик может приобрести до 20 машин Fuell Cell. Автобусы должны быть доставлены заказчику в течение 420 дней с момента подписания договоры купли-продажи.

Отметим, что это первый контракт по водородным автобусам в Чехии, однако это далеко не первое сотрудничество между Solaris и городом Усти-над-Лабем. Сегодня здесь работает 44 автобуса этой марки, оснащенных различными силовыми установками. За последние годы в Чешскую Республику было поставлено более 1200 транспортных средств Solaris с различными типами привода: дизельные, на сжатом газе (CNG), а также троллейбусы.

Водородный автобус Urbino 12 – самая технологичная модель Solaris. Машины для Чехии оснастят двумя электродвигателями по 125 кВт каждый, ультрасовременными блоками топливных элементов мощностью 70 кВт и пятью композитными баками для хранения водорода общей емкостью 1560 л. На одной заправке автобусы смогут преодолеть не менее 350 км. Здесь также будет установлена относительно небольшая тяговая батарея Solaris High Power, роль которой заключается в поддержке топливного элемента в моменты повышенного потребления электроэнергии.

Водородные автобусы для Усти-над-Лабем получат ​​систему контроля давления и температуры в шинах, систему подсчета пассажиров, оборудование для слабовидящих пассажиров, а также USB-разъемы для каждого ряда сидений. Помимо этого они будут укомплектованы кондиционером, использующим тепловой насос на CO2.

В настоящее время Solaris поставила своим клиентам почти 100 водородных автобусов Urbino 12. Компания заключила контракты и рамочные соглашения с перевозчиками из Австрии, Франции, Нидерландов, Германии, Польши, Швеции и Италии. К этой группе стран теперь присоединилась и Чешская Республика.